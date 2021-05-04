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Патрушев рассказал об интересе Путина к волейболу

14:00
  • вторник
  • 04 мая 2021

Президент профессионально в нем разбирается

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание волейболу и профессионально в нем разбирается. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, глава государства очень интересуется именно волейболом, смотрит матчи, передает ТАСС. "Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится (впечатлениями), говорит свое мнение, и, вы знаете, достаточно профессионально", - рассказал Патрушев в документальном фильме на телеканале "Россия-24".

Президент России является большим поклонником различных видов спорта. Он также активно занимается развитием и популяризацией спорта в России.

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