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Москвичей предупредили об усилении ветра

14:37
  • вторник
  • 04 мая 2021

Автомобилистам следует быть осторожными

Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендует не парковать автомобили возле деревьев из-за прогнозируемой непогоды во вторник, 4 мая.

В Москве до 21:00 ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. "Пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", - приводит АГН "Москва" сообщение ведомства.

Ранее в МЧС рекомендовали при сильном ветре убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, а также поставить автомобиль в гараж.

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