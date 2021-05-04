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Отель в Турции закрыли после "вечеринки" украинских туристов

16:04
  • вторник
  • 04 мая 2021

В стране тяжелая ситуация с коронавирусом

Украинские туристы в одном из отелей Турции решили отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в стране.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 153 миллионов

Фотографии "вечеринки" появились в соцсетях, после чего отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", тем самым запретив работать во время пандемии, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о решении ввести на территории республики полный локдаун с 19:00 29 апреля по 05:00 17 мая из-за распространения коронавируса.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сохранены лишь два рейса в неделю.

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