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Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

15:14
  • вторник
  • 04 мая 2021

Благодаря празднованию Дня Победы передаются нравственные ценности

Патриотическое воспитание молодежи должно опираться на историю семьи. Такое мнение высказал ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Он отметил, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война.

"Уверен, что именно такие личные истории о тех, кто воевал, кто сберег для нас мирное небо, помогут воспитать настоящих патриотов своей Родины", - сказал ректор РХТУ.  

Александр Мажуга рассказал, что благодаря празднованию Дня Победы передается не только историческая правда, но также нравственные ценности и убеждения.

"В эти дни мы вспоминаем свои родных, которые прошли дорогами той страшной войны, и говорим слова благодарности за их подвиг", - сказал он.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
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