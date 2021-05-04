Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

Благодаря празднованию Дня Победы передаются нравственные ценности

Патриотическое воспитание молодежи должно опираться на историю семьи. Такое мнение высказал ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Он отметил, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война.

"Уверен, что именно такие личные истории о тех, кто воевал, кто сберег для нас мирное небо, помогут воспитать настоящих патриотов своей Родины", - сказал ректор РХТУ.

Александр Мажуга рассказал, что благодаря празднованию Дня Победы передается не только историческая правда, но также нравственные ценности и убеждения.

"В эти дни мы вспоминаем свои родных, которые прошли дорогами той страшной войны, и говорим слова благодарности за их подвиг", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram