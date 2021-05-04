Вассерман рассказал, как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых сотрудников

Это можно сделать без серьезных изменений законодательства

Необходим закон, который поможет сократить разрыв между зарплатами высшего руководства и простых работников в компаниях. Такое мнение высказал известный публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, руководство, прежде всего, нацелено только прибыль. "Эффективных менеджеров жизни работников в принципе не волнуют. Они не понимают, что прибыль, в конечном счете, обеспечивают именно работники", - отметил Вассерман.

Он считает, что сократить разрыв в зарплатах можно даже без крупных изменений экономического законодательства. "Пока в законе об акционерных обществах написано, что главная задача предприятия — это извлечение прибыли – ничего не изменится", - сказал Вассерман.

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