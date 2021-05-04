Манижа призналась, что ее вдохновляет Алла Пугачева

Певице приятно, что Алла Пугачева оценила композицию Russian Woman

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении 2021", отреагировала на положительный отзыв Аллы Пугачевой на ее песню "Русская женщина" (Russian Woman) для музыкального конкурса.

По словам Манижи, для нее это огромная честь. "Для меня Алла Борисовна Пугачева – это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева", - сказал певица в интервью Teleprogramma.pro.

Отметим, что Сергей Лазарев не очень высоко оценивает шансы Манижи на победу. Накануне певец предложил отправить на "Евровидение" Юлию Зиверт.

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