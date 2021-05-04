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Двое погибших: подробности пожара в московской гостинице

17:09
  • вторник
  • 04 мая 2021

В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты

Грубейшие нарушения требований безопасности выявлены в московской гостинице "Вечный зов", где минувшей ночью произошёл пожар. В отеле - он расположен на юго-востоке столицы - в это время находилось более 300 человек, в том числе свыше 100 детей.

В результате пожара погибли двое взрослых, сообщает ТАСС. Госпитализированы 14 пострадавших, в том числе 8 несовершеннолетних. Большое число детей-постояльцев связано с тем, что в гостинице проходил слёт кадетов.

Возгорание возникло на первом этаже и привело к сильному задымлению. Пожарным удалось справиться с огнём примерно за час. Выяснилось, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. В отеле также не было выходов для эвакуации.

Гостиница была создана в помещениях бывшего отделения банка. Она открылась в марте, и проверок пожарной безопасности там ни разу не было. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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