Главы МИД стран G7 обсудили Россию

Встреча прошла в Лондоне

Взаимоотношения с Россией обсудили министры иностранных дел государств "Большой семёрки". Их первая с начала пандемии очная встреча состоялась в Лондоне. Особое внимание главы дипведомств уделили недавним учениям российских войск близ границы с Украиной, а также ответным санкциям, которые ввела наша страна против ряда граждан Евросоюза. Стремления к улучшению отношений с Россией дипломаты "семёрки" не высказали, лишь повторив в очередной раз, что будут ждать позитивных перемен в поведении Москвы.

Антиковидные рукопожатия, пластиковые экраны, отделяющие участников встречи друг от друга, и социальная дистанция на традиционном "семейном фото".

Кадр говорит сам за себя, сразу пишет пресса. Все последние годы "дистанция" между странами G7 только росла. А предыдущий саммит, который должны были принимать США, и вовсе сорвался. Канцлер Германии попросту отказалась лететь на встречу. Все объяснили пандемией. Но дело было, скорее, в политике заокеанского партнера и его санкциях в адрес газопровода "Северный поток - 2".

"Понятно, что взрывной характер Дональда Трампа и его маленький политический опыт не давали возможности реализовать вот эту модель поведения. Как результат - серия личных конфликтов и довольно сильное снижение влияния G7 на текущие процессы. Правда, Джозеф Байден пока не смог восстановить это влияние. И вряд ли сможет", - рассуждает политолог Алексей Мухин.

Ведь новая администрация, хоть и "мягче стелет", но, по сути, также стремится навязать партнерам свою политику. В частности, в адрес Китая и России. Пекин "семерка" собирается аккуратно сдерживать. А против Москвы начать массированную информационную кампанию. Формально предложение исходит от Лондона. Но, учитывая с каким обожанием британский министр иностранных дел смотрел на своего американского коллегу, инициатива была как минимум согласована.

"Мы с госсекретарем США обсудили наши опасения по поводу России. И, конкретно, ситуацию на границе с Украиной. Мы стоим плечом к плечу в этих вопросах. И я приветствую тот факт, что США вновь выражают твердую приверженность НАТО", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

И первый саммит НАТО, и первая встреча "Большой семерки", где Джо Байден будет присутствовать в качестве президента, состоится уже через месяц. Поэтому сейчас Вашингтон активно готовит почву. Так, сразу после встречи в Лондоне госсекретарь Блинкен вместе с своим заместителем Викторией Нуланд отправятся в Киев. Какие "печеньки" на этот раз приготовили для украинских политиков американские дипломаты - неизвестно. Но цель поездки, разумеется, не Киев, А Москва. Вашингтон, очевидно, готовится к встрече российского и американского лидеров. Где планирует обсудить тему Украины.

"Не могу вам сказать, что мы понимаем намерения господина Путина. Существует огромное количество вариантов того, что он может сделать или не сделать. Но что мы увидели: часть этих сил отозвана от украинской границы. А мы следим за этим очень-очень внимательно", - отметил Блинкен.

Зато обстрелы, которые регулярно ведут украинские военные в Донбассе, США как будто не замечают. За последние сутки территорию Донецкой и Луганской народных республик обстреляли как минимум дважды.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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