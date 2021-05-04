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Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России

17:46
  • вторник
  • 04 мая 2021

Она превратилась в настоящую команду единомышленников, отметил президент

В Сочи стартовал финальный этап юбилейного - 10-го всероссийского турнира Ночной хоккейной лиги. Объединяющая ветеранов и любителей популярной игры, лига проводит соревнования от Калининграда до Камчатки. К участникам финального раунда с поздравлением обратился Владимир Путин.
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10 лет назад, напомнил президент, у истоков этого проекта стояли многие выдающиеся хоккеисты. Их усилиями Ночная лига стала мощной организацией энтузиастов хоккея, и подтвердила статус России как законодателя моды в этой игре, отмечает "ТВ Центр".

"Важно, что год от года Ночная лига растёт и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников - увлечённых, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив. Готовы к большим спортивным вызовам. И, конечно, Ночная хоккейная лига - это один из ярких брендов современной России, популярный и широко востребованный, важная составляющая часть массового физкультурного, спортивного движения", - отметил Путин.

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