Лукашенко лишил званий 80 бывших силовиков

Они "нагнетали протестные настроения в обществе", отмечается в указе

В Белоруссии более 80 бывших сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Причина - дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в Белоруссии. "Отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Лукашенко.

17 апреля президент Белоруссии сообщил о задержании группы лиц, которые, по его словам, готовили вооруженный мятеж. Трое фигурантов дела признали свою вину. Кадры, на которых обвиняемые говорят о необходимости свержения власти, показало государственное телевидение.

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