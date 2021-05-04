Посла России вызвали в МИД Франции

Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства

Посол России в Париже Алексей Мешков во вторник был вызван во французский МИД из-за санкций Москвы в отношении европейских представителей. Дипломату также выражена озабоченность мерами по ограничению Россией найма сотрудников в диппредставительства, сообщает РИА Новости.

30 апреля Москва ответила на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. На территорию России запрещен въезд, в частности, председателю Европейского парламента, руководителю прокуратуры Берлина и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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