ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посла России вызвали в МИД Франции

19:35
  • вторник
  • 04 мая 2021

Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства

Посол России в Париже Алексей Мешков во вторник был вызван во французский МИД из-за санкций Москвы в отношении европейских представителей. Дипломату также выражена озабоченность мерами по ограничению Россией найма сотрудников в диппредставительства, сообщает РИА Новости.

30 апреля Москва ответила на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. На территорию России запрещен въезд, в частности, председателю Европейского парламента, руководителю прокуратуры Берлина и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Посол России во Франции Алексей Мешков
Посол России во Франции Алексей Мешков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.