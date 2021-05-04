Видео приготовлений к репетиции Парада Победы в Москве

Техника, которая базируется на специальной площадке на улице Нижние Мнёвники, проехала по улицам столицы

Во вторник в Москве на Красной площади под бой курантов Спасской башни начинается репетиция парада предстоящего Дня Победы. Напротив кремлёвской стены выстроились пешие расчёты. На Тверской улице ждёт команды военная техника. Позади у военнослужащих - месяц тренировок на подмосковном полигоне. Сегодня - последняя ночная проверка. Впереди - генеральная репетиция 7 мая.

Механизированная колонна на Тверской. В ней больше 200 единиц военной техники, которая участвует в параде Победы. На репетицию пришли посмотреть сотни москвичей. Они начали собираться еще засветло, чтобы во всех деталях разглядеть каждую боевую машину.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева

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