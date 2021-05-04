В Красноярском крае открылся завод по производству пеллет

Это топливо нового поколения

Небольшой таежный городок Кодинск в Красноярском крае, городом ставший едва ли полвека назад, скоро может прогреметь на весь мир. Во-первых, там начали делать евродрова. Дубовые, ольховые, лиственничные. Дрова из акации, клена, рябины. Ивовые, сиреневые и калиновые. Во-вторых, в Кодинске выпускают пеллеты, топливо нового поколения - для котлов длительного горения и классических печей. Производятся они и в Европе, и в Америке. Но кодинские пеллеты наверняка дешевле.

При переработке древесины остаётся немало отходов. Здесь они полностью идут в дело. В Красноярском крае запущен завод по производству древесных гранул - так называемых пеллет - относительно дешевого, но эффективного биотоплива. Производство максимально экологичное.

"У нас нет фактически отходов, мы все, что привезли на завод, распилили и превратили в гигакалории для отопления сушилок и территории. Это политика нашего государства, президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы стараемся быть в этой идеологии и соблюдать все правила и нормы, которые есть", - рассказал директор "Ангара лес" Сергей Тарасюк.

Это только один из 8 приоритетных инвестиционных проектов, которые реализует компания "Ангара лес". В крае создается новое высокотехнологичное лесоперерабатывающее производство.

"Польза для Красноярского края - во-первых, это создание рабочих мест, более 2,5 тысяч рабочих мест уже создано сегодня, это экономические вложения в экономику Красноярского края - более 33 миллиардов рублей. Ну и, самое главное, что то производство, которое создается сегодня, оно является наиболее современным, которое ведет полный цикл производства лесной продукции", - рассказал министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.

На пеллеты особенно высок спрос в Европе. Так что компания планирует экспортировать до 30 тысяч тонн биотоплива, параллельно налаживая поставки на внутренний рынок. А это, несомненно, поспособствует улучшению экологической ситуации в нашей стране.

Ольга Осенич, "ТВ Центр".

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