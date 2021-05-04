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Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России"

21:45
  • вторник
  • 04 мая 2021

Регистрация Баженова на праймериз – адекватный ответ на общественный запрос по обновлению власти

В партии "Единая Россия" нужные новые лица – кто не избегает "острых" проблем и готов брать ответственность за результаты. Об этом заявил известный тележурналист Тимофей Баженов в обращении к своим сторонникам.

"Надеюсь, что с вашей поддержкой в "Единой России" таких людей станет большинство", – сказал Баженов. В случае победы на внутрипартийных выборах он будет баллотироваться в Госдуму от "единороссов".

Как рассказал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, Баженов один из самых сильных и ярких кандидатов на московских округах в Госдуму. Журналист погружен в повестку столицы и близок к проблемам жителей округа.

"Баженов здесь выбирает ту партию, наиболее сильную и наиболее конструктивную, в которой он может сполна использовать партийный ресурс для реализации своей программы", – отметил Потуремский.

Со своей стороны генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что регистрация Баженова на праймериз – адекватный ответ на общественный запрос по обновлению власти.

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Тимофей Баженов
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