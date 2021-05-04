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Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

22:01
  • вторник
  • 04 мая 2021

Высшей медицинской награды удостоены более 160 человек

Владимир Путин подписал указ о награждении большой группы медицинских работников, учёных, специалистов органов Роспотребнадзора, которые внесли большой вклад в борьбу с распространением коронавируса.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 153 миллионов

Высшей медицинской награды - ордена Пирогова - удостоены 163 человека. 12 из них - посмертно. Ряд медработников награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, а также медалью Луки Крымского.

Этим же указом присвоены почётные звания "Заслуженный врач" и "Заслуженный работник здравоохранения России". Текст указа с полным перечнем лауреатов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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