Байден надеется на встречу с Путиным в июне

Работа над этим вопросом ведется, отметил американский лидер

Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Президент США заявил об этом во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - приводит ТАСС слова Байдена.

В конце апреля советник американского лидера по национальной безопасности Джон Салливан заявил, что США и Россия активно обсуждают возможную встречу Путина и Байдена. По словам Салливана, встреча лидеров будет важна для установления взаимопонимания между двумя странами.

13 апреля Байден предложил Владимиру Путину провести российско-американский саммит в третьей стране в предстоящие месяцы.

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