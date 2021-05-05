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США раскрыли подробности переговоров глав МИД стран G7

10:09
  • среда
  • 05 мая 2021

На каких темах был сделан акцент?

Россия и Китай стали темами, которые дольше всего обсуждали на встрече в Лондоне главы дипведомств "Большой семёрки". Подробности журналистам уже после саммита рассказали в Госдепартаменте США.
Главы МИД стран G7 обсудили Россию

Как водится, министры стран "семёрки" во главе с США выразили полную солидарность с Украиной, которая, как было отмечено, всё-таки не справляется с внутренними проблемами, главные из которых - коррупция и буксующие реформы.

А вот за политику в отношении нашей страны Киев похвалили. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в своём "Твиттере" призвал продолжать оказывать давление на Россию, и требовать от Москвы соблюдения неких международных обязательств – каких, он, конечно, не уточнил. При этом ранее в Лондоне Блинкен рассказывал о стремлении Вашингтона к стабилизации отношений с Москвой, отмечает "ТВ Центр".

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