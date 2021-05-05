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Видео репетиции воздушной части Парада Победы

11:36
  • среда
  • 05 мая 2021

В тренировке участвовали пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи"

В небе над столицей - стратегические бомбардировщики, многоцелевые истребители, ударные вертолёты и транспортная авиация. Утром в Москве состоялась репетиция воздушной части Парада Победы, передает "ТВ Центр".

Авиация поднялась воздух с девяти разных аэродромов. Мастерство оттачивали лучшие лётчики - экипажи 76 воздушных судов. По числу лет со дня Великой Победы. В этом году парадный строй впервые открывают сразу три крупнейших в мире вертолёта Ми-26. За ними - транспортно-боевые Ми-8, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" - на ударных Ми-28Н.

На низкой высоте летят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики, а также истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31. В завершение самая яркая часть - выступление пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Асы показали знаменитое построение "кубинский бриллиант". Небо окрасили в цвета российского триколора.

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Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
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