Япония призвала G7 выработать единый подход к России

Взаимодействие с Москвой стороны обсуждали полтора часа

Государства "Большой семёрки" должны выработать совместный подход в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии. Вместе с коллегами из других стран он принимает участие в саммите G7 в Лондоне.

Полтора часа на дискуссию о России. Вопрос об отношениях с нашей страной стал ключевым на первой за два года встрече министров иностранных дел G7. Столько же, по данным прессы, говорили только о Китае. "Семерка" собирается выработать единую стратегию в адрес Пекина и Москвы.

Этот саммит, конечно, прежде всего, повод свериться с планами новой администрации Вашингтона. Которые в Лондон привез госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента повторяет уже сказанное Джо Байденом. США не хотят эскалации. Но продолжают все для этого делать. Продавливая свои интересы даже там, где это откровенно вредит европейским партнерам. Так, Блинкен еще раз заявил главе МИД Германии: Вашингтон будет препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2". Позиция Берлина неизменна - Германии нужен этот проект.

"Мы поговорили и о "Северном потоке - 2", еще раз огласили свои уже известные позиции. Нового ничего нет. Трубопровод является лишь одним из предметов спора по широкому кругу вопросов внешней политики между США и Германией", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Хотя, казалось бы, у "семерки" должны быть проблемы поважнее. Например, пандемия коронавируса, третья волна которой больно ударила по всем странам группы. Этот вопрос тоже есть в повестке. Однако тут министры обошлись общими фразами. И демонстрацией строгого соблюдения защитных мер. Маски, социальная дистанция, антиковидные рукопожатия.

"Чувство локтя" - как главный принцип G7 в отношении Китая. Группа пытается выработать коллективную стратегию по сдерживанию Поднебесной. Но тут сил "семерки" уже явно не хватает. А потому на саммит в Великобританию впервые пригласили представителей Индии, Южной Кореи и Австралии. Официально - это идея британского премьера. Лондон после "Брекзита" стремится повысить свой удельный вес в международной политике.

Но вряд ли ее сперва не согласовали с Вашингтоном. Где готовятся к первому европейскому турне Байдена-президента. В июне в Лондоне пройдет встреча лидеров G7. А в Брюсселе - саммит НАТО. Где отношения с Китаем и Россией наверняка снова станут центрально темой дискуссий. Тогда же может состояться и первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Как накануне заявил сам американский президент, он на это очень рассчитывает.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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