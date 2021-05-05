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Нетаньяху не смог сформировать новое правительство в Израиле

15:19
  • среда
  • 05 мая 2021

Истек отведённый на это срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство. Отведённый на это срок истёк сегодня в полночь, передает "ТВ Центр".

В марте в государстве состоялись досрочные выборы в парламент - уже четвёртые за два года. Лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства и после этого определить состав нового кабинета министров, но не успел.

Теперь президент Израиля проведёт консультации с фракциями и решит, кому передать мандат на формирование правительства. Если оно так и не будет создано в установленный срок, Кнессет распустят. В этом случае страну ждут новые выборы.

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