В России за сутки выявили 7975 новых случаев COVID-19

Массовая вакцинация продолжается

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу с пандемией. Среди удостоенных благодарности президента - группа специалистов Центра имени Гамалеи, которые разработали "Спутник V". В том числе благодаря массовой вакцинации темп распространения коронавируса в России снижается. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 7 тысяч 975 новых случаев коронавируса.

В Чапаевске Самарской области сейчас болеют коронавирусом около двух тысяч человек. Высокий показатель, если учесть, что население города - 70 тысяч. Многие, испытав не себе всю тяжесть перенесенной инфекции, теперь идут вакцинироваться и рекомендуют другим как можно скорее сделать прививку.

Прививку в Чапаевске можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, и на предприятиях. Такая же ситуация в Новокузнецке Кемеровской области. Особой популярностью пользуются прививочные кабинеты в торговых центрах.

В Бразилии, где ситуация с коронавирусом сейчас крайне сложная, делать прививки призывают даже фантастические персонажи. Бразилии сейчас приходится экстренно перестраивать систему здравоохранения и искать поставщиков вакцин. Во всем винят президента страны. Комиссия Сената ведет специальное расследование.

"Теперь, как гражданин, я могу критиковать. Президент отказался от использования масок, он отрицал дезинфекцию рук, он отказался от покупки вакцин. Мы настоятельно рекомендуем президенту пересмотреть свою позицию, следуя рекомендациям Министерства здравоохранения. Бездействие приведет к коллапсу системы здравоохранения и серьезным последствиям для здоровья населения Бразилии", - отметил экс-министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

Обращаются к своему президенту и в США. Причем, его же однопартийцы - демократы. Требуют, чтобы Джо Байден ослабил патентные ограничения на производство вакцин, которые необходимы другим странам.

Остро в вакцинах сегодня нуждается Индия. "Коронавирусный шторм" в стране уже унес жизни 226 тысяч человек. Только за минувшие сутки заразились еще 380 тысяч.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram