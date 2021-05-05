В Самарской области загорелись дачи (видео)

Пожар тушили более 100 человек

Этим утром в Самарской области ликвидирован крупный пожар. В посёлке Металлист загорелась сухая трава и дачные постройки. Пламя охватило 10 гектаров, сообщает "ТВ Центр".

В тушении участвовали почти полторы сотни человек и 40 единиц техники. Сгорели десять строений. Погибших и пострадавших нет.

Во многих российских регионах введён противопожарный режим. В Хабаровском крае сотрудники МЧС проводят рейды, в ходе которых напоминают дачникам о необходимости острожного обращения с огнём. Все лесные пожары в регионе потушены, но из-за сухостоя опасность возгорания сохраняется.

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