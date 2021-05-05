Частицу Вечного огня доставят из Москвы в Словакию

Пламя Победы зажгут в словацких городах и сёлах

В память о героях войны. В преддверие Дня Победы в Москве состоялась церемония переноса частицы Вечного огня. Её передали представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии", сообщает "ТВ Центр".

В ближайшие дни они зажгут пламя Победы в сотнях словацких городах и сёлах. В местах, где шли ожесточённые бои, в ходе которых красноармейцы ценой своих жизней освободили республику от нацистских захватчиков.

В церемонии переноса частицы Вечного огня приняли участие представители нашего МИД и Минобороны, а также члены Российского исторического общества.

"Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться", - отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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