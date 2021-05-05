В Лужниках стартовал Кубок мэра Москвы по бильярду

Соревнования продлятся до 8 мая

В столичных Лужниках стартовал международный турнир - Кубок мэра Москвы по бильярду. В ходе соревнований определят лучших в дисциплине "свободная пирамида", а также в "снукере", передает "ТВ Центр".

За победу поборются как мужчины, так и женщины. Призовой фонд "Кубка мэра" в этом году составил три миллиона рублей. Впервые в истории турнира все партии транслируют онлайн. Соревнования продлятся до восьмого мая.

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