ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Лужниках стартовал Кубок мэра Москвы по бильярду

11:52
  • среда
  • 05 мая 2021

Соревнования продлятся до 8 мая

В столичных Лужниках стартовал международный турнир - Кубок мэра Москвы по бильярду. В ходе соревнований определят лучших в дисциплине "свободная пирамида", а также в "снукере", передает "ТВ Центр".

За победу поборются как мужчины, так и женщины. Призовой фонд "Кубка мэра" в этом году составил три миллиона рублей. Впервые в истории турнира все партии транслируют онлайн. Соревнования продлятся до восьмого мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Международный турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы"
Международный турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.