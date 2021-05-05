В Лужниках стартовал Кубок мэра Москвы по бильярду

Соревнования продлятся до 8 мая
В столичных Лужниках стартовал международный турнир - Кубок мэра Москвы по бильярду. В ходе соревнований определят лучших в дисциплине "свободная пирамида", а также в "снукере", передает "ТВ Центр".
За победу поборются как мужчины, так и женщины. Призовой фонд "Кубка мэра" в этом году составил три миллиона рублей. Впервые в истории турнира все партии транслируют онлайн. Соревнования продлятся до восьмого мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram