Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в крымский сафари-парк

В парк уже доставили двух слонов

Проведут пенсию на юге. Животных из государственных цирков, которые уже не смогут выступать, отправят на заслуженный отдых в сафари-парк "Тайган" в Крыму. В просторном вольере возле озера уже освоились два слона - те самые, которые подрались во время представления в Казани.

Такой зов джунглей не разносился по крымской степи со времен палеолита – тогда на полуострове еще жили мастодонты. Джени и Магда обходят свои новые владения - домик у озера с видом на горы. 45 тысяч квадратных метров - это самый большой в России вольер для слонов, а сами азиатские гиганты – первые на полуострове.

"Это, конечно, не Таиланд, и зимой им, конечно, придется быть в зимних помещениях, поскольку, вы все знаете, что и в январе в Крыму бывает +15-17 градусов. Но здесь растет бамбук, здесь много овощей и фруктов", - рассказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков

Недовольны новыми соседями разве что пеликаны - величавые птицы предпочли знакомиться со слонами на почтенном расстоянии, находясь в воде. Это озеро теперь придется делить на всех. После дегустации сухого камыша слоны в него с удовольствием нырнули.

Джени и Магда – одни из самых известных слонов в мире. Их карьера началась в Варшавском цирке, животные выступали в 20 странах, в том числе перед первыми лицами государств. Участвовали в фотосессии с британской моделью Наоми Кемпбелл. Снимались в фильмах и рекламе.

Попали на карантин из-за пандемии - и самоизоляция на них сказалась не лучшим образом. В марте во время представления в Казани дамы повздорили. Всё из-за пережитого дефицита внимания. Артистов решили отправить на заслуженный отдых.

Слонам уже далеко за 40, но несмотря на почтенный возраст, эти дамы ведут себя, как девушки на выданье. Призывно улыбаются новым посетителям, кокетливо закидывают ногу на ногу, а еще, как и любая женщина, следят за красотой. После душа обязательно наносят праймер – покрывают себя слоем песка, это защита от палящего солнца.

Джени старше своей подруги и поэтому ведет себя спокойнее. Обед у нее длится долго. Приходится съедать до 150 килограммов в день. Это и крупы, и льняное масло, овощи, фрукты и, конечно, сено. И такая пенсия теперь доступна не только слонам. Росгосцирк и парк львов "Тайган" заключили соглашение о сотрудничестве. После завершения карьеры животных-артистов ждут в Белогорске.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram