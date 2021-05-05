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Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

11:48
  • среда
  • 05 мая 2021

На портале появляются новые возможности

Уже более двух миллиардов раз москвичи воспользовались электронными услугами и сервисами на портале mos.ru. Об этом рассказал в среду мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Впервые получить госуслуги онлайн жители столицы смогли 10 лет назад. Сейчас же доступны несколько сотен услуг и сервисов. Самые популярные из них - электронный дневник школьника, проверка автомобильных штрафов.

На портале зарегистрированы почти 14 миллионов человек. Ежегодно добавляются новые возможности. Так, недавно был создан сервис для сбора пожертвований. А также открыли поиск пропавших животных.

Кроме того, в ближайших планах портала – проактивный подход. "С помощью искусственного интеллекта портал mos.ru научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в конкретной жизненной ситуации. Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах", - говорится в блоге.

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