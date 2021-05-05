Регина Тодоренко попала в больницу

Она опубликовала фото, на которой лежит под одеялом на больничной койке

Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, что в настоящий момент находится в больнице. Телеведущая выложила в сторис фотографию из медицинской палаты.

"Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице", - сообщила Тодоренко. Она не стала раскрывать подробности своей госпитализации.

В марте Регина Тодоренко призналась подписчикам, что страдает от неизлечимой болезни. Телеведущая тогда показала кадры из клиники, в которую пришла на процедуры.

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