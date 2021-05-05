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Семьи со школьниками получат выплаты до 17 августа

13:44
  • среда
  • 05 мая 2021

Об этом сообщили в кабмине

Выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также финансовая помощь неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам должны быть осуществлены до 17 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

К указанной дате доклад об осуществлении данных выплат поручено подготовить Минздраву, Минфину, Минпросвещения, Минтруда, Рособрнадзору, а также Пенсионному фонду России.

3 мая президент России Владимир Путин утвердил поручения для реализации своего послания Федеральному собранию, которые касаются более 40 позиций в экономике и социальной сфере.

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