Завершился прием заявок на столичную премию "Новатор Москвы"

Призовой фонд премии вырос

Более 700 заявок поступило на премию для изобретателей "Новатор Москвы". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году заявок в полтора раза больше, чем в прошлом. В финале конкурса окажутся 36 лучших разработок.

"Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений", - приводит официальный сайт мэра Москвы слова Сергуниной.

В этом году вырос и призовой фонд премии, он составляет более 20 миллионов рублей. Победители получат разные суммы в зависимости от номинации. Для занявших второе место предусмотрены поощрительные призы.

В зависимости от стадии развития проекта предусмотрено 3 номинации. В каждой из них - 6 направлений.

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