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Завершился прием заявок на столичную премию "Новатор Москвы"

12:55
  • среда
  • 05 мая 2021

Призовой фонд премии вырос

Более 700 заявок поступило на премию для изобретателей "Новатор Москвы". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году заявок в полтора раза больше, чем в прошлом. В финале конкурса окажутся 36 лучших разработок.

"Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений", - приводит официальный сайт мэра Москвы слова Сергуниной.

В этом году вырос и призовой фонд премии, он составляет более 20 миллионов рублей. Победители получат разные суммы в зависимости от номинации. Для занявших второе место предусмотрены поощрительные призы.

В зависимости от стадии развития проекта предусмотрено 3 номинации. В каждой из них - 6 направлений.

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