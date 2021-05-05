Обращения инвалидов о доступности городской среды требуют индивидуального подхода – Нифантьев

В столице реализуется программа "Доступная среда"

Ответственные лица не должны давать автоматические отказы по обращениям инвалидов. Об этом заявил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Он считает, что каждое такое обращение чиновники должны рассматривать в индивидуальном порядке.

Нифантьев отметил, что в Москве реализуется программа "Доступная среда", она призвана обеспечить маломобильных горожан удобной инфраструктурой.

В то же время член Общественной палаты отметил, что многие дома не приспособлены для монтажа подъемника для инвалидной коляски. "Нужно стараться изыскивать возможности к закупке и монтажу оборудования", - заявил он.

Евгений Нифантьев также рассказал, что власти могут изыскать возможности для введения нового соцстандарта, который гарантирует пенсионерам бесплатное получение лекарств.

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