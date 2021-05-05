Вышедшая из-под контроля китайская ракета упадет на Землю в выходные

Ситуацию проккмментировали в "Роскосмосе"

8-10 мая ожидается падение на нашу планету вышедшей из-под контроля китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Точное место падения ее обломков пока неизвестно. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час. И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль", — сказал ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Накануне "Роскосмос" заверил в отсутствии рисков для России от ступени китайской ракеты. "Часть конструкций ступени ракеты-носителя "CZ-5B" прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что более подробная информация о месте падения станет известна 7-8 мая, передает "Интерфакс".

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