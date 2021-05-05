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Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне

14:38
  • среда
  • 05 мая 2021

В каждом районе столицы нужно организовать сбор исторических свидетельств

Только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне, заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. По его словам, в каждом районе столицы должна быть экспозиция, которая расскажет о подвиге москвичей в годы ВОВ.

Ректор РХТУ напомнил, что защищать Родину от фашистов отправились более миллиона горожан. Так, в Митине находился полк, который прикрывал Москву на северо-западном направлении. "А Строгино стало одним из форпостов, который отражал атаки немецкой авиации", - рассказал Александр Мажуга.

По его словам, сейчас очень важно тщательно сохранить все исторические свидетельства того времени, а также познакомить с ними молодежь.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
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