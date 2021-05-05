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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз

16:24
  • среда
  • 05 мая 2021

В то же время предупреждается об ограничениях на въезд в ЕС

Официальный визовый центр Испании в столице уже с 12 мая начнет выдачу Шенгенских виз, сообщили в генконсульстве страны в Москве.

Однако отмечается, что заявители не смогут въехать в государства Евросоюза, пока там действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Как уточняет ТАСС, визы будут выдаваться с 1 июня.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американским гражданам, а также по ограниченному числу неотложных случаев.

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Люди у визового центра Испании
Люди у визового центра Испании
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