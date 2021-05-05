Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз

В то же время предупреждается об ограничениях на въезд в ЕС

Официальный визовый центр Испании в столице уже с 12 мая начнет выдачу Шенгенских виз, сообщили в генконсульстве страны в Москве.

Однако отмечается, что заявители не смогут въехать в государства Евросоюза, пока там действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Как уточняет ТАСС, визы будут выдаваться с 1 июня.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американским гражданам, а также по ограниченному числу неотложных случаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram