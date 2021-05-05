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Сергунина: Russpass представил подборку экскурсий и маршрутов к 9 Мая

15:52
  • среда
  • 05 мая 2021

Собраны идеи, как провести праздничные выходные

Цифровой сервис Russpass составил ко Дню Победы подборку из 50 маршрутов и памятных объектов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов - все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы", - приводит официальный сайт мэра Москвы слова Сергуниной.

Маршрут по столице, в частности, включает мемориал "Могила Неизвестного Солдата", обелиск "Москва - город-герой", а также Музей Победы на Поклонной горе.

Маршрут "Дорога жизни" посвящен пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. В музейно-мемориальном комплексе "Дорога жизни" расскажут, как по ледовой трассе доставляли продукты и вывозили раненых.

Маршрут "Севастопольский вальс" посвящен периоду обороны Севастополя от фашистов. Он включает различные мемориалы и музеи.

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