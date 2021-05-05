Депутаты МГД обсудили на вебинарах с москвичами капитальный ремонт и содержание домашних животных

У москвичей всегда есть возможность обратиться за консультацией

Депутаты Мосгордумы в ходе вебинаров обсудили с горожанами вопросы капремонта и правила содержания домашних животных. Об этом сообщает в среду АГН "Москва".

Об организации капремонта многоквартирных домов рассказали парламентарии Евгений Герасимов и Игорь Бускин. По их словам, важно, чтобы москвичи понимали, на какие работы уходят их средства. Кроме того, многие вопросы можно обсудить с помощью цифровой платформы "Электронный дом".

"Недавно мы запустили пилотный проект: для муниципальных депутатов и общественных советников, контролирующих ход капитального ремонта, проводится специальный цикл лекций, где разбираются все сложные вопросы контроля за капитальным ремонтом", - заявил Бускин.

Вебинар, посвященный правилам содержания домашних питомцев, организовал депутат Мосгордумы Александр Козлов. По его словам, важно разъяснять горожанам меру их ответственности.

"Каждый владелец собаки или кошки должен понимать важность прививки против бешенства. Также я настоятельно рекомендую чипирование - эта несложная процедура повысит шансы вернуть животное, если оно вдруг потеряется", - отметил парламентарий.

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