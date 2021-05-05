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Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" в Турцию

17:17
  • среда
  • 05 мая 2021

Лидеры поговорили по телефону

Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты России и Турции обсудили борьбу с коронавирусом. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, подчеркнута готовность к скорейшей организации поставок российской вакцины "Спутник V". Также стороны обсуждают налаживание совместного производства вакцины на турецких предприятиях.
Турция одобрила "Спутник V" для экстренного применения

Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие в этом вопросе. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - сообщили в Кремле.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и нагорно-карабахское урегулирование. Лидеры договорились о развитии регулярного двустороннего диалога.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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