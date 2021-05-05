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Масштабные учения НАТО стартовали у российских границ

18:13
  • среда
  • 05 мая 2021

В них принимают участие 26 стран

У границ России начались масштабные учения НАТО "Защитник Европы 21". Манёвры разбиты на несколько этапов, пройдут на 30 полигонах в 13 странах и продлятся до июня, передает "ТВ Центр".
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Начали учения с торжественной церемонии открытия в порту Дуррес в Албании. В общей сложности участие в мероприятиях примут более 30 тысяч военнослужащих из 26 государств.

Из стран, которые не являются членами НАТО, к учениям привлекли Боснию и Герцеговину, Грузию, Молдавию и Украину. Тренировки пройдут преимущественно на Балканах и вблизи российских границ - в Эстонии и Латвии. Они включают тактические перемещения отрядов, боевые стрельбы, сброс авиабомб, парашютные высадки и транзит через воздушные и морские и пункты. Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны.

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