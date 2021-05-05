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Лавров рассказал о подготовке встречи по Ближнему Востоку

18:16
  • среда
  • 05 мая 2021

В среду глава МИД России встретился со своим палестинским коллегой

Москва считает необходимым провести в ближайшее время встречу квартета посредников по Ближнему Востоку - России, США, ООН и Евросоюза - с тем, чтобы перезапустить процесс решения накопившихся в регионе проблем. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на встрече со своим палестинским коллегой Риядом Малики, передает "ТВ Центр".
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Как подчеркнул глава нашего дипведомства, позиция России неизменна и основана на принципиальных решениях ООН: Палестинское государство должно быть создано, а все спорные вопросы, включая статус Иерусалима, необходимо обсуждать на прямых арабо-израильских переговорах. Обнадёживает то, что к этой концепции вернулись с приходом новой администрации и Соединённые Штаты.

Особое внимание Сергей Лавров и Рияд Малики уделили вопросам борьбы с коронавирусом. В прошлом году в Палестину были командированы российские медики, а также отправлены тест-системы. Москва готова наращивать объём помощи.

"В начале этого года мы также направили очередную гуманитарную поставку вакцины "Спутник V". Кроме того, сейчас Министерство по чрезвычайным ситуациям России и Всемирная организация здравоохранения обсуждают новый проект, который также будет полезен в борьбе с коронавирусной инфекцией, но является более широким подходом к взаимодействию по улучшению санитарной обстановки. Имеется в виду направление 10 лечебных модулей и 10 хирургических модулей для оказания содействия палестинцам, в том числе в лечении инфекционных заболеваний", - отметил Лавров.

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