Путин поздравил сотрудников криптографической службы

Служба отмечает юбилей

100-летие со дня создания отмечает 5 мая российская криптографическая служба. Поздравительную телеграмму направил её сотрудникам и ветеранам Владимир Путин.

В мае 1921 года при Всероссийской чрезвычайной комиссии был организован Специальный отдел, занимающийся шифрованием. Название этого подразделения впоследствии не раз менялось, но как подчеркнул президент, незыблемыми оставались исключительный профессионализм сотрудников и значимость решаемых ими задач.

Владимир Путин особо отметил огромный вклад, который внесли криптографы в достижение победы в Великой Отечественной войне. Благодаря их компетентности и личному мужеству была обеспечена надёжная связь, в том числе в ходе переломных сражений, отмечает "ТВ Центр".

Нынешнее поколение учёных и специалистов шифровальной службы, как сказано в поздравлении, трудится в условиях новых вызовов и угроз, обеспечивая на высочайшем уровне безопасность государственных информационных ресурсов.

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