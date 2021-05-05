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Путин поздравил сотрудников криптографической службы

18:32
  • среда
  • 05 мая 2021

Служба отмечает юбилей

100-летие со дня создания отмечает 5 мая российская криптографическая служба. Поздравительную телеграмму направил её сотрудникам и ветеранам Владимир Путин.

В мае 1921 года при Всероссийской чрезвычайной комиссии был организован Специальный отдел, занимающийся шифрованием. Название этого подразделения впоследствии не раз менялось, но как подчеркнул президент, незыблемыми оставались исключительный профессионализм сотрудников и значимость решаемых ими задач.

Владимир Путин особо отметил огромный вклад, который внесли криптографы в достижение победы в Великой Отечественной войне. Благодаря их компетентности и личному мужеству была обеспечена надёжная связь, в том числе в ходе переломных сражений, отмечает "ТВ Центр".

Нынешнее поколение учёных и специалистов шифровальной службы, как сказано в поздравлении, трудится в условиях новых вызовов и угроз, обеспечивая на высочайшем уровне безопасность государственных информационных ресурсов.

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