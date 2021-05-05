Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях

Нельзя "превращать в руины наш выборный процесс", отметил он
Бывший американский лидер Дональд Трамп считает позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.
"Компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал он.
3 ноября 2020 года Дональд Трамп проиграл на президентских выборах кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram