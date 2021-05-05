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Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях

19:21
  • среда
  • 05 мая 2021

Нельзя "превращать в руины наш выборный процесс", отметил он

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

"Компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал он.

3 ноября 2020 года Дональд Трамп проиграл на президентских выборах кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

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