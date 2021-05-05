Сотрудники МЧС проводят беседы с дачниками из-за лесных пожаров

Поджигать самим траву нельзя ни в коем случае

12 часов спасатели тушили пожар в дачном посёлке в Самарской области. Там из-за пала сухой травы дотла сгорели 14 построек. На подмогу пожарным для локализации возгорания пришлось вызывать спецпоезд. Зачастую основными причинами подобных пожаров становятся нарушения элементарных правил безопасности.

Почти 12 часов садовое товарищество "Металлист" в Самарской области находилось в огненном кольце. Местные жители сначала пытались тушить пожар своими силами, но пламя слишком быстро распространялось по деревянным постройкам. Ситуацию осложнила погода. Сильный порывистый ветер помогал огню захватывать всё большую территорию.

В итоге полностью выгорело десять гектаров. От 14 дачных построек остались лишь остовы. Пожару присвоили второй - повышенный - ранг сложности. С огнём спасатели боролись всеми доступными способами. К месту пришлось направить даже пожарный поезд. Но там, где тяжёлая техника не могла проехать, спасателям пешком приходилось пробираться к очагу и тушить возгорание вручную.

В Самарской области введён особый противопожарный режим. В том числе из-за сохраняющейся сухой и ветреной погоды. Похожая ситуация во многих регионах. На юге России горят сухие камыши. В Сибири зарево от полыхающей лесополосы моментально превратило ночь в день. Зрелище действительно жуткое. Огненная стена слишком быстро подступает к жилым постройкам. И берёт их в кольцо.

Вместе с пламенем к жилым массивам подходит и тёмный едкий дым. Дышать практически невозможно. На некоторых трассах Курганской области - нулевая видимость. Вести машину приходится практически по приборам.

По всей стране сотрудники МЧС проводят беседы с дачниками, объясняя: главная причина столь активного распространения лесных пожаров - несанкционированные палы сухой травы. Пожарные не устают напоминать: поджигать самим траву нельзя ни в коем случае. Как и уничтожать при помощи огня мусор на своих участках.

Опытные дачники в пожароопасный сезон стараются дополнительно защитить свои дома. Понимая, насколько серьёзными могут быть последствия даже от одной брошенной спички. Впрочем, есть и те, для кого поджечь сухую траву - это, своего рода, приключение. В Иркутской области полиция задержала подозреваемого в поджоге 20 гектаров леса. Им оказался 18-летний местный житель. По некоторым данным, разжечь пламя его побудила неудача в поиске попутной машины. То ли от злости, то ли от скуки взялся за зажигалку. Помимо внушительного штрафа за хулиганские действия, молодому человеку предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Александра Сергомасова, Илья Титов, "ТВ Центр".

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