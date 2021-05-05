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В Москве подвели итоги конкурса Grand Piano Competition

22:18
  • среда
  • 05 мая 2021

В столицу приехали пианисты из разных стран

В среду в Москве в концертном зале имени Чайковского подвели итоги конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Художественный руководитель конкурса - всемирно известный пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Перед жюри и зрителями в очных турах выступили 14 юных талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 16 лет. В этом году в Москву приехали пианисты из России и Германии, Израиля и Коста-Рики, а также Грузии, Италии, Китая и Южной Кореи, сообщает "ТВ Центр".

В первом туре музыканты выступали с сольной программой. А на втором этапе конкурса играли вместе с симфоническим оркестром. Пять лучших пианистов получили не только звание лауреата, но и денежные премии. Победитель стал  обладателем гран-при. Ему вручили гибридный рояль. Вообще же, без призов и подарков с конкурса не ушёл ни один участник.

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