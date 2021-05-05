Космический зонд засек неожиданный радиосигнал с Венеры

Ученые продолжают исследовать структуру ионосферы планеты

Автоматический исследовательский зонд "Паркер", запущенный НАСА, вошел в атмосферу Венеры и неожиданно принял радиосигнал. Послали его, конечно, не инопланетяне, а сама газовая оболочка, потревоженная вторжением аппарата. Это был голос ионосферы.

Далекая Венера посылает радиосигнал. Запись низкочастотного звука длится всего семь минут - ровно столько принявший его космический зонд "Паркер" находился рядом с планетой.

Радиосигнал с Венеры стал для исследователей неожиданностью. Поскольку зонд "Паркер" был запущен НАСА, в первую очередь, для исследования Солнца. Он уже несколько раз устанавливал рекорды - подходил к звезде ближе, чем другие космические аппараты. Мимо Венеры зонд пролетал регулярно и, получается, попутно исследовал и её атмосферу.

"Например, недавно он практически увидел поверхность Венеры, разглядывая её облака на ночной стороне. В этот раз он обнаружил радиоизлучение ионосферы Венеры, что тоже было неожиданно", - рассказал астроном Владимир Сурдин.

Планетолог Глинн Коллинсон считает - получение новых данных об ионосфере Венеры - большая удача. Подобные исследования не проводились уже три десятилетия. А измерения непосредственно в атмосфере планеты подтвердили отмеченную учеными закономерность - ионосфера Венеры плотнее, когда солнечная активность на подъёме. И становится тоньше, когда активность светила идёт на спад.

Внимание исследователей Венера привлекает давно и неслучайно. Ведь это космический близнец нашей планеты. Они похожи по массе, размерам, химическому составу. Однако выжить человеку там нереально. Она окружена облаками из серной кислоты. Температура её поверхности - почти 470 градусов, атмосферное давление в 90 раз выше, чем на Земле. Кроме того, полностью отсутствует вода. Исследовать поверхность планеты чрезвычайно трудно. А вот как звучит Венера ученые "слушают" не впервые.

Наблюдать и дальше за составом и динамикой атмосферы Венеры очень важно, считают эксперты. У неё нет магнитного поля. Поняв, как ионосфера планеты реагирует на прямые солнечные лучи, ученые смогут предсказать и будущее взаимодействие Земли с Солнцем, с его рентгеновским и гамма-излучениями.

По расчетам ученых, следующая встреча солнечного зонда "Паркер" и Венеры произойдет в ноябре 2024 года. Космический аппарат тогда сможет более детально исследовать структуру её ионосферы и наверняка позволит сделать еще не одно открытие.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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