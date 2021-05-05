Страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией

Документ, принятый в среду, послужит основой для декларации лидеров "семёрки" в июне

Министры иностранных дел Группы семи выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако выражают обеспокоенность действиями Москвы, которые якобы несут угрозу международному порядку. Об этом сказано в совместном коммюнике, опубликованном по итогам двухдневного саммита в Лондоне.

С множеством коронавирусных ограничений - этот очный саммит должен был показать, что между странами "семёрки" нет политической дистанции. Слишком много противоречий и взаимных обид внесла пандемия и президентство Дональда Трампа. Три дня командированный в Лондон новый госсекретарь США Энтони Блинкен убеждал коллег, что теперь-то все в одной лодке. Даже использовался термин – "корабль друзей". Германия ответила реверансом.

"Новость о трансатлантическом сотрудничестве заключается в том, что мы "снова в деле". Мы, европейцы, не заинтересованы в новом глобальном разделении на два лагеря, и президент Байден говорит то же самое. Но, конечно, правила должны соблюдаться, и это касается всех стран, включая Россию и Китай", - заявила Ангела Меркель.

Это заявление Ангела Меркель сделала во время партийного мероприятия. На саммите Германию представлял глава МИД Хайко Маас, который прямо заявил, что Лондон и Берлин противостоят "враждебной деятельности России". На правах старшего к ним присоединяется Вашингтон. Но для Европы и, прежде всего, для Германии наша страна остаётся соседом, с которым выгоднее сотрудничать. Поэтому в трансатлантическом споре о газопроводе "Северный поток - 2" Берлин непреклонен.

"Мы поговорили и о "Северном потоке - 2", еще раз огласили свои уже известные позиции. Нового ничего нет. Трубопровод является лишь одним из предметов спора по широкому кругу вопросов внешней политики между США и Германией", - отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Перед саммитом звучали угрозы, что Германия пойдёт на заморозку строительства газопровода. Но, по сути, встреча G7, начинавшаяся с резкой риторики в адрес России, закончилась признанием необходимости поставить на паузу ужесточение политического конфликта. В итоговом коммюнике заключено, что "семёрка" заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Но пока продолжает укреплять возможности по сдерживанию России. Такой тон заявления, очевидно, стал продолжением позиции Вашингтона. Джо Байден подтвердил, что в июне могут состояться переговоры президентов России и США.

При этом "большая семёрка" не хочет признавать - это в прошлом их элитный клуб был "мировым правительством", а стал - политическим Западом. Хотя диалог всё ещё продолжают выстраивать с позиции силы. Из Великобритании Энтони Блинкен отправляется на Украину, где развитие ситуации в ближайшее время станет прологом возможной встречи президентов России и США. Однако визит главы Госдепа оказался на грани срыва - после встречи с министром иностранных дел Индии у двух членов делегации из Дели обнаружили коронавирус. Глава МИД, чья страна была приглашена на саммит в качестве гостя, ушёл в изоляцию. Премьеру Борису Джонсону, как принимающей стороне, пришлось оправдываться - стоило ли вообще проводить этот саммит.

"Я считаю очень важным пытаться продолжать работать как можно больше. Как я понимаю, все, кого коснулась эта ситуация, сейчас самоизолируются", - сказал он.

По иронии судьбы, именно в последний день саммита "семёрка" обсуждала тему коронавируса и вопрос нехватки вакцин. Вашингтон обещает помочь, но в то же время, со ссылкой на патентные правила, ограничивает экспорт сырья, которое имеет решающее значение в производстве прививок от КОВИД-19. Российская вакцина может улучшить ситуацию в Европе, но в этом вопросе по итогам саммита страны "семёрки" так и нашли солидарного ответа.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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