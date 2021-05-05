Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

Документ представят президенту для внесения в Госдуму

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предлагающее президенту России денонсировать Договор по открытому небу. Согласно процедуре, Владимир Путин, заручившись одобрением правительства, далее направляет предложение в Госдуму, которая и выносит окончательное решение.

Договор по открытому небу был подписан в 1992-м году. На сегодня в нём участвуют 34 страны. Соглашение позволяет им выполнять определённое число полётов над территориями друг друга, открыто собирая информацию о вооружённых силах.

Такой взаимный контроль призван укреплять доверие между странами. В прошлом году, однако, Соединённые Штаты пожелали выйти из Договора - и в ноябре официально расторгли его. В Москве этот шаг расценили как существенное нарушение баланса интересов, что и вынудило нашу страну также поставить вопрос о выходе из соглашения, отмечает "ТВ Центр".

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