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Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

22:22
  • среда
  • 05 мая 2021

Анне Савельевне - 101 год

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева предложила провести выездное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Ее инициативу поддержали представители творческих и военно-патриотических коллективов района Нагатино-Садовники.

По словам Разворотневой, многие ветераны из-за пандемии не смогут принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. "Поэтому наш долг – поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм, - сказала она.

Светлана Разворотнева пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. "Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы", - сказала член Общественной палаты России.

Поздравления были адресованы, в частности, 101-летней Анне Савельевне Мордасовой.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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