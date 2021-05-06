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Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

09:59
  • четверг
  • 06 мая 2021

В течение трех лет планируется привести в порядок 137 поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции столичных поликлиник. Об этом он написал на своем персональном сайте.

По словам мэра, в 2020 году столичные власти всерьез взялись за амбулаторное звено. В течение трех лет планируется привести в порядок 137 поликлиник.

Прежде всего, обновят те медучреждения, которые построены несколько десятилетий назад. Там проведут капитальный ремонт. Оснастят современным оборудованием - как для диагностики, так и для реабилитации. А во вторую очередь масштабной программы реконструкции войдут уже около двухсот поликлиник. Кроме того, мэр отметил, что расширяется и программа по информатизации медицинского звена.

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