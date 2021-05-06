В России за сутки выявили 7639 новых заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране коронавирус подтвердили у 4,8 миллиона человек

За последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Общее число подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 6 мая составило 4 855 128.

Больше всего новых заразившихся COVID-19 за сутки выявили в Москве - 2114 человек. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 715, в Московской области — у 600.

Выздоровели за весь период 4,472 миллиона человек, за последние 24 часа — 7,7 тысячи.

За сутки в стране умер 351 человек с подтвержденным COVID-19. С начала пандемии число летальных исходов, по данным штаба, выросло до 112 246.

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