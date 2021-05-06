"Ситуация серьезная": в Свердловской области пожар приблизился вплотную к городу

Подразделения МЧС в регионе работают круглосуточно

Природными пожарами охвачено несколько тысяч гектаров леса в Сибири, на Урале и юге России. В Свердловской области огонь вплотную подошёл к автомагистрали и населённым пунктам. Сложная ситуация - в Курганской области.

Только в Курганской области за последнее время зарегистрировано более полутысячи техногенных возгораний. На борьбу с природными пожарами брошена авиация МЧС. Огонь зачастую подходит вплотную к населенным пунктам и автомагистралям. Полицейским приходится временно перекрывать дороги, чтобы вертолеты спокойно работали.

- Ситуация вообще уже серьезная. Дым заполонил. Всё идёт сюда по сухой траве. Ветер сильный.

В Свердловской области огонь подошёл практически вплотную к городу Асбест. На борьбу с пожарами брошены даже поливальные машины. Они тушат огонь вдоль автомобильных дорог. ГИБДД ведёт патрулирование, не разрешая водителям останавливаться в зоне задымления, так ситуация может резко ухудшиться в любой момент, и уехать люди просто уже не успеют. Подразделения МЧС работают круглосуточно, пытаясь не подпустить огонь к жилым домам и сельхозстроениям. Вместе с этим при помощи спецтехники идёт выкапывание противопожарных рвов. В Ростовской области сухая трава загорелась прямо в черте города - на окраине Батайска.

В Пензенской области горит поле и лес возле посёлка Мичуринский. Челябинская область - Чебаркуль. Несмотря на то, что пожар носит низовой характер, из-за сухой травы распространяется очень быстро.

Для обнаружения очагов возгорания и координации действий пожарных расчётов в МЧС стараются использовать беспилотники. Всего же на данный момент на всей территории России зарегистрировано почти две тысячи техногенных пожаров.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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