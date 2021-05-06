День Х: что означает визит Блинкена в Киев

Госсекретарь США проведет ряд встреч с высшим руководством Украины

Заокеанский куратор прибыл в Киев накануне. Как говорят эксперты, главная, неофициальная, цель визита - лично познакомиться с первыми лицами государства и оценить эффективность их работы.

Визит госсекретаря Блинкена в Киев расписан по минутам: встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром, депутатами Рады и даже митрополитом. Снисходительный тон гостей перед хозяевами был заявлен с первых слов.

"Украина и США - две демократические страны. США немного больше. Мы с вами в ваших демократических преобразованиях, развитии человеческого капитала. Перед вами стоят очень серьезные вызовы. От имени президента США Джо Байдена решительно подтверждаю приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", - заявил Блинкен.

Встреча с украинским министром - обмен любезностями.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы, именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Реформы на Украине, борьба с коррупцией и безопасность - вот темы переговоров. Госдепартамент перед визитом даже напомнил, сколько все это стоит. С 2014 года США выделили Украине свыше 4,5 миллиарда долларов. В эту сумму входит "помощь, связанная со сферой безопасности". Так, Киеву было выделено 306 милионов долларов для помощи "лицам, перемещенным в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму".

Новость о визите высокого гостя докатилась и до окопов передовой. Мнения разделились. Одни считают, что от дипломатических движений их похлебка не станет слаще, другие уверены - покровители едут не с пустыми руками.

- Хорошо, если будут говорить о вступлении в НАТО. Конечно, об этом говорили уже много раз, но нам действительно нужна помощь. Сейчас - как никогда.

Личное участие заокеанского гостя в делах Украины должно продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от выбранного курса, сходятся во мнении аналитики. Вместе с тем, они отмечают - поддержка только на словах. Никто Украину к НАТО и близко не подпустит. В поездке Блинкена сопровождает Виктория Нуланд. Эта женщина хорошо знает Киев, ее в Киеве хорошо помнят. Она отвечала за отношения с Украиной еще при Бараке Обаме и раздавала печенье на Майдане в 2014 году. Что, кроме обещаний, визитеры предложат сегодня, станет ясно совсем скоро. Хотя сенсаций ждать не приходится. Блинкен приехал посмотреть, с кем предстоит работать. Если опытный дипломатический взгляд заметит недостаточную решимость тех, на кого возложена миссия спасения Украины, фигуры на шахматной доске придется поменять.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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